Μάντσεστερ Σίτι: Παρουσίασε τη νέα της φανέλα για τη σεζόν 2023-24 (vid)

Τη φανέλα με την οποία θα αγωνίζεται την επόμενη χρονιά, παρουσίασε στο κοινό της η Μάντσεστερ Σίτι.

Η διοίκηση των «πολιτών» ανάρτησε υλικό από την παρουσίαση της νέας φανέλας στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media τονίζοντας πως η νέα εμφάνιση, είναι εμπνευσμένη από την πρώτη σεζόν της ομάδας στο «Etihad» το 2003 μιας και μέχρι τότε αγωνιζόταν στο ιστορικό «Μέιν Ρόουντ».

Στο βίντεο που δημιούργησε η ομάδα, συμμετέχουν οι ποδοσφαιριστές αλλά και ο Πεπ Γκουαρντιόλα ενώ υπάρχουν πλάνα και από παλαιότερες αναμετρήσεις της Σίτι με την φανέλα του 2003. Άξιο αναφοράς είναι πως στο βίντεο συμμετέχουν και οι αδερφοί Γκάλαχερ των -διαλυμένων εδώ και χρόνια- Oasis, που αποτελούν ίσως τους δημοφιλέστερους υποστηρικτές της ομάδας.

Δείτε εδώ το βίντεο:

The Home of Manchester 🏟️💙



The 2023/24 Man City x @pumafootball Home Kit is available to shop now 👇