Μουρίνιο vs Σεβίλλη: Μια μάχη που θα εξαφανίσει τα... κλισέ

Σεβίλλη και Ρόμα είναι το ζευγάρι του τελικού του Europa League που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη στις 31 Μαΐου, σε μία μάχη που θα σπάσει το ρεκόρ για το απόλυτο σε τελικούς ενός εκ των Σεβίλλη και Ζοσέ Μουρίνιο.

Και έχουμε φιναλίστ. Σεβίλλη και Ρόμα θα τεθούν αντιμέτωπες στον τελικό της Βουδαπέστης στις 31 Μαΐου και αμφότερες θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν ένα ακόμη τρόπαιο, με την μεν Ρόμα να έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα από τον περσινό θρίαμβο των Τιράνων (και να στοχεύει σε back to back κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπαίου) και τη δε Σεβίλλη να πηγαίνει σε έναν ακόμα τελικό με τον αέρα της ομάδας που έχει το... know how.

Η μάχη που θα σπάσει τα κλισέ που έχουν υπόσταση

Τα «δημοσιογραφικά κλισέ» δίνουν και παίρνουν πολλές φορές ειδικά όταν η είδηση και η πραγματικότητα έρχονται σε αλληλουχία. Θα ρωτήσει κανείς πως γίνεται να είναι κλισέ κάτι που αποτελεί γεγονός. Κι όμως. Γίνεται. Δύο κλισέ έρχονται να κοντραριστούν και να στείλουν το ένα το άλλο μια για πάντα στο... συρτάρι.

Σεβίλλη vs Μουρίνιο: Δε χάνουν σε τελικό αλλά η παράδοση θα σπάσει για έναν εκ των δύο

Σεβίλλη. Έξι φορές σε τελικό του Europa Leauge, ισάριθμες κατακτήσεις

Ζοσέ Μουρίνιο. Πέντε φορές σε ευρωπαϊκό τελικό. ισάριθμες κατακτήσεις.

Οι χρονιές των «Ανδαλουσιάνων»: 2005, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020

Οι χρονιές του Μουρίνιο: 2003,2004,2010,2017,2022



Το απόλυτο σε παρουσίες τελικών που συνοδεύεται με κατάκτηση, μοιραία θα τελειώσει το βράδυ της 31ης Μαΐου στη Βουδαπέστη για μία από τις δύο πλευρές. Μιλάμε για μία αναμέτρηση που θα «σπάσει τον υμένα» μιας παράδοσης που το αποτέλεσμά της, έχει ως αποτέλεσμα ευρωπαϊκή κούπα. Σε ένα παιχνίδι που το θέλουν αμφότερες οι δύο ομάδες όχι μόνο γιατί αποτελεί έναν ευρωπαϊκό τίτλο, όχι μόνο για την υστεροφημία τους -μιας και ο τίτλος του ανίκητου γοητεύει εκατέρωθεν- αλλά γιατί αλλάζει άρδην τους στόχους της επόμενης χρονιάς και πιο πολύ της ομάδας της «Αιώνιας Πόλης».

Όσον αφορά το παρελθόν τους, οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες τη χρονιά που οι «Σεβιγιάνοι» σήκωσαν το 6ο τους τρόπαιο. Σε μονό αγώνα, στη χρονιά που ο Κορονοϊός είχε επηρεάσει τα πάντα στον πλανήτη, η Σεβίλλη αντιμετώπιζε τη Ρόμα στο γήπεδο της Ντούισμπουργκ για τη φάση των «16» και κατάφερε να επικρατήσει με 2-0 χάρη σε γκολ των Ρεγκιλόν και Εν-Νεσίρι.

Ο δρόμος προς την επιτυχία

Όπως και να 'χει, ο τελικός αυτός θα αποτελέσει βάλσαμο σε μία αποτυχημένη για τη Σεβίλλη χρονιά και ίσως περίεργη -αν όχι αποτυχημένη-, χρονιά για τους «τζιαλορόσι». Σε ένα βράδυ που το κλισέ της μίας πλευράς θα ισχυροποιηθεί περισσότερο και θα εξαφανίσει μια για πάντα αυτό της άλλης.

Η απάντηση θα δοθεί στην Puskas Arena στο τελευταίο βράδυ της φετινής μας Άνοιξης.

Επιμέλεια: Άγγελος Παγούνας