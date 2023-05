Όταν έκλαψε ο Μουρίνιο: συγκινημένος ο Πορτογάλος για την πρόκριση στον τελικό (vid)

Οι «τζιαλορόσι» αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με τη Λεβερκούζεν στη ρεβάνς και χάρη στη νίκη τους με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι προκρίθηκαν στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα ληθούν να αντιμετωπίσουν τη Σεβίλλη.

Με το σφύριγμα της λήξης, το βράδυ της Πέμπτης, οι παίκτες της Ρόμα πανηγύρισαν έντονα την πρόκριση, ενώ ο Πορτογάλος τεχνικός ήταν εμφανώς συγκινημένος και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Πέρυσι, η Ρόμα με τον Μουρίνιο στον πάγκο της κατέκτησε το Europa Conference League και θέλει φέτος να κάνει το... νταμπλ με άλλον έναν ευρωπαϊκό τίτλο.

Jose Mourinho in tears after reaching his sixth European final. He’s never lost one.🐺 pic.twitter.com/NmFKLH9CVf