Θέλει τον Χόντγκσον στον πάγκο της και για τη νέα σεζόν η Κρίσταλ Πάλας

O Guardian αποκάλυψε την πρόθεση της Κρίσταλ Πάλας να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον 76χρονο προπονητή. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του, η διοίκηση του λονδρέζικου συλλόγου είναι πολύ ευχαριστημένη με τη δουλειά που παρουσίασε ο πολύπειρος Άγγλος τεχνικός από τότε που αντικατέστησε τον Πατρίκ Βιεϊρά, θέλοντας να τον διατηρήσει στον πάγκο της ομάδας της και την επόμενη σεζόν.

Στόχος της Πάλας είναι να κρατήσει στον πάγκο της τον άλλοτε προπονητή σε Λίβερπουλ και εθνικής Αγγλίας, έχοντας για βοηθό του τον Πάντι ΜακΚέρθι, ο οποίος προετοιμάζεται για να γίνει ο διάδοχός του!

