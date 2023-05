Ο Μάρκο Σίλβα υποψήφιος για το βραβείο του καλύτερου προπονητή της σεζόν

Η Premier League ανακοίνωσε έξι προπονητές για το βραβείο του καλύτερου τεχνικού στη φετινή σεζόν. Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού και νυν της Φούλαμ, Μάρκο Σίλβα είναι μεταξύ των υποψηφίων.

Την λίστα συμπληρώνουν μεγάλα ονόματα. Μάχη θα δώσουν ο Μικέλ Αρτέτα με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ενώ υπάρχουν επίσης οι Ουνάι Έμερι (Άστον Βίλα), Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι (Μπράιτον) και Έντι Χάου (Νιούκαστλ).

