«Απλά σκάσε!»: έγινε... μανούρα ανάμεσα σε Γκουαρδιόλα και Ντε Μπρόινε! (vid)

Το περιστατικό συνέβη στο δεύτερο ημίχρονο της ρεβάνς με τους Μαδριλένους στο «Etihad» σε μια φάση στην οποία ο Ολλανδός μέσος πήρε την μπάλα και επιχείρησε να μπει στην αντίπαλη περιοχή.

Ο Έντερ Μιλιτάο τον... έκοψε και του «έκλεψε» την μπάλα κάτι που προκάλεσε την οργή του Γκουαρδιόλα, ο οποίος φώναξε στον Ντε Μπρόινε: «Πάσα, δώσε πάσα».

Τότε ο Βέλγος γύρισε προς τον προπονητή του και του είπε: «Σκάσε, απλά σκάσε»!

Guardiola: “Pass the ball, Pass the ball!”



Kevin De Bruyne: “Shut up! Shut Up!” 🤣👊 pic.twitter.com/2kejPutE0s