Σίτι και Ίντερ θα συναντηθούν για πρώτη φορά στην ιστορίας τους στον τελικό του Champions League!

Οι δύο ομάδες δεν έχουν συναντηθεί ποτέ στις διοργανώσεις της UEFA και θα... ντεμπουτάρουν τις μεταξύ τους αναμετρήσεις στον τελικό του Champions League στην Κωνσταντινούπολη.

Υπάρχει μάλιστα και μια πολύ ιδιαίτερη σύμπτωση, αφού το πρώτο ζευγάρι τελικού της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης που έπαιξε για πρώτη φορά μεταξύ του, ήταν αυτό της Μίλαν με την Λίβερπουλ το 2005!

Το εντυπωσιακό είναι ότι και τότε ο τελικός είχε διεξαχθεί στην Κωνταντινούπολη και ήταν ένας από τους συγκλονιστικότερους της διοργάνωσης, αφού οι «ροσονέρι» προηγήθηκαν με 3-0 στο ημίχρονο, με την Λίβερπουλ να κάνει την ανατροπή, κατακτώντας το τρόπαιο στα πέναλτι!

1 - The 2023 #UCL final will be the first ever competitive meeting between Man City and Internazionale. It's the first time a debut meeting between two sides has been in a Champions League final since Liverpool v Milan in Istanbul in 2005. Spooky. pic.twitter.com/tgNp9D1oe9