Ίντερ: Ανανεώνει έως το 2025 ο Ιντζάγκι!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον ιταλικό Τύπο, η διοίκηση των «νερατζούρι» είναι ιδιαίτερα ευτυχισμένη με τα φετινά επιτεύγματα της ομάδας και ξεκινά συζητήσεις με τον Σιμόνε Ιντζάγκι ώστε να τον διατηρήσει στο πόσο του. Ο Ιταλός τεχνικός έχει συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν, αλλά στην Ίντερ θέλουν να τον δέσουν ως τον Ιούνιο του 2025.

Να θυμίσουμε πως ο Ιντζάγκι λαμβάνει κάτι περισσότερο από 5 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ πιθανότατα θα του γίνει μια μικρή αναπροσαρμογή προς τα πάνω ώστε να πειστεί να παραμείνει. Όπως και πιθανότατα θα του δοθεί μεγαλύτερο μπάτζετ ενόψει της νέας σεζόν.

