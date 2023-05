Τι αλλάζει στον ΠΑΟΚ, τι γίνεται με τον Λιβάι, οι πιθανότητες του Γκατούζο και πολλές ακόμα Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά...

*Η Ολλανδία αποτελεί τα τελευταία χρόνια τη βάση του ΠΑΟΚ για την καλοκαιρινή του προετοιμασία. Δεν αποκλείεται όμως αυτό να αλλάξει φέτος καθώς στις τάξεις του Δικεφάλου ρίχνουν... ματιές και προς Αυστρία, εκτιμώντας πως η αλλαγή θα βοηθήσει σημαντικά και στην ψυχολογία των παικτών που κάθε χρόνο, για δύο περίπου εβδομάδες, βρίσκονται στο ίδιο αθλητικό κέντρο. Αλλαγή χώρας μετά από χρόνια, σημαίνει και άλλα φιλικά και οι Θεσσαλονικείς προσανατολίζονται φέτος σε μία θεμελιώδη αλλαγή. (SDNA)

*Ο Νιλ Λένον κυκλοφορεί στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τις τελευταίες ημέρες μέσω των δημοσιευμάτων που κυκλοφορούν στο εξωτερικό και συνδέουν τον Βορειοϊρλανδό κόουτς με την ομάδα του Πειραιά; By the way, με τον 51χρονο κόουτς επικοινώνησε και φίλος του από Ελλάδα μεριά κι άνθρωπος του ποδοσφαίρου και του επιβεβαίωσε πως πράγματι αναμένει στο ακουστικό του έχοντας συζητήσει με τον Ολυμπιακό την προοπτική της μεταξύ τους συνεργασίας. (SDNA)



*Ο Γιοβάνοβιτς περίμενε πως θα υπήρχε η στοιχειώδης ευαισθησία απ΄ όλους να μην παίξουν Κυριακή. Γι' αυτό «τρελάθηκε» όταν άκουσε... Δευτέρα και την προοπτική Τρίτης-Τετάρτης. Τετάρτη η ομάδα είχε ακόμα Covid. (SPORTDAY)

*Κάτι έγινε γνωστό προς Θεσσαλονίκη μεριά, ότι ο «Τίγρης» καλοβλέπει Πάλμα και Ματέο Γκαρσία από τον Άρη. Έτσι λένε οι φήμες, τώρα που μεγάλωσει ακόμη ένα χρόνο ο Μάνταλος... (LIVESPORT)

*Συνελήφθη χθες 29χρονος μέλος εγκληματικής οργάνωσης η οποία δραστηριοποιούνταν στις κλοπές οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Ένα από τα θύματα των ληστών ήταν και ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Ρούμπεν Πέρεθ. (LIVESPORT)

*Πάντως στους δύο χαφ που θέλει ο Γιοβάνοβιτς (ένα «εξάρι» και ένα «8-10άρι») δεν συμπεριλαμβάνεται ο Ζέκα. Και έχει και Τσοκάι, Τρουιγιέ, Κλεϊνχέισλερ, ανεξάρτητα τι θα γίνει με τον Κουρμπέλη ενώ η Σπόρτινγκ θέλει να στείλει πίσω τον Αλεξανδρόπουλο. Εμείς απλώς θα πούμε ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ποιότητα και όχι ποσότητα στη μεσαία γραμμή. (LIVESPORT)

*Ο Νιλ Λένον κυκλοφορεί στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τις τελευταίες ημέρες μέσω των δημοσιευμάτων που κυκλοφορούν στο εξωτερικό και συνδέουν τον Βορειοϊρλανδό κόουτς με την ομάδα του Πειραιά; By the way, με τον 51χρονο κόουτς επικοινώνησε και φίλος του από Ελλάδα μεριά κι άνθρωπος του ποδοσφαίρου και του επιβεβαίωσε πως πράγματι αναμένει στο ακουστικό του έχοντας συζητήσει με τον Ολυμπιακό την προοπτική της μεταξύ τους συνεργασίας. (SDNA)

*Ο Ρόμπερτ Παλίκουτσα μίλησε για πλάνο τριετίας στις προγραμματικές δηλώσεις του για τον Άρη και η αλήθεια έιναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε κάτι τέτοιο και φυσικά όχι μόνο για τον Άρη. Με βάση αυτό θα γίνουν και τα συμβόλαια στους παίκτες που θα έρθουν με μεταγραφές. Μένει να φανεί αν το νέο πλάνο για τον Άρη θα πάει μέχρι τέλους. (ΕΦ.ΣΥΝ)

*Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ξεκινά τον προγραμματισμό για τη νέα χρονιά με την προσπάθεια για καλό τεχνικό διευθυντή, όπως δεδομένα είναι ο Αντόνιο Κορδόν, ώστε να πάρει εκείνος τις αποφάσεις για προπονητή και ρόστερ, σημαίνει ότι υπάρχει ποδοσφαιρικός ορθολογισμός. Πολλές φορές αυτά τα πράγματα δεν κυλούν όπως τα θέλει ένα κλαμπ, όμως το σωστό και το σύγχρονο αυτό είναι. Με περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. (ΦΩΣ)

*Κουίζ: σε ποια σουπερλιγκάτη ομάδα «παίζει» - υπό προϋποθέσεις – να υπάρξει νέος ιδιοκτήτης εν μέσω του καλοκαιριού προερχόμενος από κλαμπ της Super League 2; (SDNA)

*Το θέμα του νέου προπονητή θα εξαρτηθεί ανάλογα με την κατάληξη των συζητήσεων του Ολυμπιακού με τον Αντόνιο Κορδόν. Αν ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής απαντήσει καταφατικά στην πρόταση των Πειραιωτών, τότε θα αναλάβει εκείνος να φέρει τον προπονητή. Αν όχι, τότε η ΠΑΕ θα κοιτάξει τις εναλλακτικές λύσεις που έχει. Είτε θα πάει σε άλλον τεχνικό διευθυντή που δεν είναι και το πιο εύκολο, είτε θα επιλέξει η διοίκηση τον νέο προπονητή. Αν συμβεί το δεύτερο σενάριο, οι Ιταλοί πιστεύουν ότι ο Τζενάρο Γκατούζο θα είναι το φαβορί! Επειδή πάντως το έχουν «φουντώσει» αρκετά το όνομα του «Ρίνο» από την Κυριακή, η πληροφορία που υπάρχει είναι ότι μεταξύ του Μαρινάκη και του Γκατούζο δεν υπάρχει κάοια επαφή τις τελευταίες μέρες. Μπορεί να υπάρξει βέβαια... Αλλά δεν έχει γίνει καμία κουβέντα το τελευταίο διάστημα, καθώς όλο το βάρος έχει πέσει πλέον πάνω στον Κορδόν. (ΦΩΣ)

*Ο Ρόμπιν Νάιμαν, βασικός συνεργάτης του μανατζερικού γραφείου με το οποίο συνεργάζεται ο Λιβάι Γκαρσία, συζήτησε δια ζώσης με τους ανθρώπους της Ένωσης για την υπόθεση Γκαρσία και το νέο συμβόλαιο που έχει βάλει ως στόχο να υπογράψει άμεσα η Ένωση μαζί του. (ΩΡΑ)

*Στην περίπτωση που είχε θετικό φινάλε η επαφή του Ολυμπιακού με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, ο Ουκρανός θα έκανε το απόλυτο κουμάντο στο τμήμα. Αυτή ήταν η πρόθεση των «ερυθρολεύκων», όταν στράφηκαν στον παλιό μεγάλο άσο, ο οποίος όμως δεχόταν πιέσεις από την ουκρανική ομοσπονδία. Να βρίσκεται και στην εθνική και σε σύλλογο θα μπορούσε να γίνει (και μάλλον θα γίνει) με ένα νέο τεράστιο συμβόλαιο στην Αραβία, αλλά για πολλούς και διάφορους λόγους όχι στην Ευρώπη. Δεν το επιθυμούσε ούτε ο ίδιος. (ΦΩΣ)