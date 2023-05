Επίσημα στη Λεβερκούζεν ο Γκριμάλντο

Η Λεβερκούζεν έχει μία εξαιρετική διαδρομή από τότε-τον Οκτώβριο του περασμένου έτους- που έφτασε στον πάγκο της ο Ισπανός προπονητής Τσάμπι Αλόνσο, φτάνοντας από τη 16η στην έβδομη θέση του πρωταθλήματος με δύο παιχνίδια να απομένουν, ενώ βρίσκεται στα ημιτελικά του Europa League.

Ο 27χρονος Γκριμάλντο, «προϊόν» των ακαδημιών της Μπαρτσελόνα έχοντας παίξει στη δεύτερη ομάδα του ισπανικού συλλόγου, βρισκόταν στην Μπενφίκα από το 2016. Εντάσσεται στη Λεβερκούζεν ως ελεύθερος.

«Ο Αλεχάντρο Γκριμάλντο είναι ένας γρήγορος και ικανός μπακ, ο οποίος είναι πολύ ευέλικτος από άποψη τακτικής», δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής της Λεβερκούζεν, Σάιμον Ρόλφες. «Είναι απειλητικός μπροστά στο τέρμα και έχει μεγάλη εμπειρία και ποιότητα. Είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε να πείσουμε τον Αλεχάντρο για τη μακροπρόθεσμη φιλόδοξη ιδέα μας», πρόσθεσε.

