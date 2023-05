Προπονητής της χρονιάς στη Σκωτία για δεύτερη σερί χρονιά ο Ποστέκογλου

Είναι ο Άγγελος Ποστέκογλου ο άνθρωπος των «Κελτών» την τελευταία διετία; Σαφώς και είναι.

Ο Έλληνας προπονητής διανύει μια τρομερά πετυχημένη πορεία τα τελευταία δύο χρόνια στη Σκωτία και τη Σέλτικ με αποτέλεσμα να κερδίσει τον τίτλο του καλύτερου προπονητή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ο «Πόστε» υπέγραψε το καλοκαίρι του 2021 στη Σέλτικ και έχει καταφέρει να φέρει τέσσερα τρόπαια στην ομάδα του μιας και κατέκτησε πρωτάθλημα και Λιγκ Καπ για δύο σερί χρονιές.

Η επιτυχία του αυτή στην πρώτη του απαιτητική δουλειά στην Ευρώπη (είχε περάσει για ένα μικρό διάστημα από τον πάγκο της Παναχαϊκής το 2008), ισοδυναμεί με σενάρια ανάληψης πάγκου ομάδας Premier League, καθώς όπως φαίνεται το όνομά του παίζει δυνατά πια στην «πιάτσα» των προπονητών ενώ το όνομά του γράφτηκε και για την Τότεναμ.

Your @AshtonBuilding Manager of the Year - as voted for by fellow managers - is Ange Postecoglou 👏🏆 pic.twitter.com/buMUETo0K8