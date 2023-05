«Ο Μαυροπάνος είναι στο στόχαστρο της Νάπολι και της Ίντερ» (pic)

Η στουτγκάρδη εξακολουθεί να δίνει μάχη τη φετινή σεζόν για να παραμείνει στη Μπούντεσλιγκα, ωστόσο εδώ και καιρό ακούγονται πολλά σενάρια για τον διεθνή Έλληνα αμυντικό, ο οποίος έχει προσελκύσει την προσοχή πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων.

Τη φετινή σεζόν ο Μαυροπάνος έχει πραγματοποιήσει 30 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας μία ασίστ σε 2.481 αγωνιστικά λεπτά.

Το συμβόλαιο του 25χρονου ποδοσφαιριστή με τη γερμανική ομάδα έχει ισχύ ως το 2025 και η ρήτρα για την αποδέσμευσή του φτάνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με όσα έγραψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σίρα στον λογαριασμό του στο Twitter, ο Μαυροπάνος είναι ένας παίκτης που παρακολουθούν εδώ και καιρό η Νάολι και η Ίντερ.

Οι «νεραντζούρι» θα χάσουν τον Μίλαν Σκρίνιαρ καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται αυτό το καλοκαίρι, ενώ οι πρωταθλητές «παρτνεοπέι» κάνουν τον σχεδιασμό τους σε περίπτωση που χρειαστεί να βρουν αντικαταστάτη του περιζήτητου Κιμ.

