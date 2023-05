Ολυμπιακός: Με 4-3-3 στην Τούμπα και την ίδια ενδεκάδα όπως με Παναθηναϊκό

Με την ίδια ενδεκάδα και το ίδιο σχήμα -αυτό με τους τρεις κεντρικούς χαφ- κατεβάζει ο Ζοσέ Ανιγκό τον Ολυμπιακό και στην Τούμπα, μετά το 1-0 επί του Παναθηναϊκού. Συγκεκριμένα, ο Τζολάκης είναι στο τέρμα, Ρέαμπτσιου και Ροντινέι στα άκρα της άμυνας με Ντόη-Σωκράτη δίδυμο στα στόπερ. Σαμασέκου, Εμβιλά και Χουάνγκ είναι οι τρεις χαφ, Φορτούνης και Μπιέλ στα άκρα της επίθεσης και ο Μπακαμπού στην κορυφή της.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ρέαμπτσιουκ, Ντόη, Παπασταθόπουλος, Ροντινέι, Σαμασέκου, Εμβιλά, Χουάνγκ, Φορτούνης, Μπιέλ, Μπακαμπού.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAOK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #PAOKOLY #Stoiximan pic.twitter.com/38hLECgM6n