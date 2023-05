Οριστική διακοπή στο Γκρόνιγκεν - Άγιαξ! (vids, pics)

Μόλις 6 λεπτά ποδοσφαίρου πρόλαβαν να παιχτούν στην αναμέτρηση της Γκρόνινγκεν με τον Άγιαξ, ο οποίος διεκόπη οριστικά μετά από ρίψη καπνογόνων. Οι οπαδοί των γηπεδούχων είχαν προειδοποιήσει για αντιδράσεις μετά τον μαθηματικό υποβιβασμό μετά από 23 χρόνια και εξέφρασαν την οργή τους με πανό και συνθήματα κατά της διοίκησης.

Στο 6ο λεπτό και μετά από ένα κόρνερ που κέρδισε ο Άγιαξ, οι οπαδοί στο πέταλο πέταξαν μέσα καπνογόνα που έβγαλαν πυκνό μαύρο καπνό, ενώ ένας οπαδός εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, κρατώντας ένα πανό κατά της διοίκησης.

Αυτό έφερε την πρώτη διακοπή, με τις ομάδες να επιστρέφουν μετά από 15 λεπτά στο γήπεδο. Σύμφωνα με τον κανονισμό, ο αγώνας διακόπτεται οριστικά μετά από δεύτερη διακοπή, κάτι που έγινε σχεδόν αμέσως.

Οι οπαδοί της Γκρόνιγκεν έριξαν στον αγωνιστικό χώρο νέα καπνογόνα, κάτι που έφερε την οριστική διακοπή, με τους παίκτες να αποχωρούν περπατώντας από το γήπεδο, δίχως να υπάρχουν άλλα έκτροπα.

Μάλιστα, ο Άγιαξ ενημέρωσε ότι θα πληρώσει ο ίδιος τα έξοδα όσων οπαδών του ταξίδεψαν για την εκτός έδρας αναμέτρηση, ενώ η ομάδα του Αίαντα αναμένεται να κερδίσει στα χαρτιά τους τρεις βαθμούς.

