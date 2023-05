Ξανά στο προσκήνιο ο Γκατούζο για τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο (pic)

Το όνομα του Ιταλού τεχνικού φαινόταν να έχει... υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες καθώς οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν τον προπονητή που θα τους καθοδηγήσει τη νέα σεζόν.

Ο Ολυμπιακός εξετάζει πολλές περιπτώσεις προπονητών από διάφορες αγορές και το όνομα του Γκατούζο έχει «παίξει» δυνατά το προηγούμενο διάστημα.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σίρα, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει πως οι Πειραιώτες έχουν θέσει ξανά τον Γκατούζο ως τον βασικό υποψήφιο για να αναλάβει την ομάδα και γράφει ότι προσπαθούν να πείσουν τον πρώην προπονητή της Νάπολι να μετακομίσει στην Ελλάδα.

Rino #Gattuso is currently #Olympiacos’ main target to become the next coach from July. The greek club working to try to convince the former Napoli’s coach to accept. #transfers https://t.co/8WEZlejjxv