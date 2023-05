Μια ωραία ατμόσφαιρα η Μίλαν: Κράξιμο οπαδών σε παίκτες-Πιόλι

Αμέσως μετά την λήξη της αναμέτρησης με την Σπέτσι, οι οργανωμένοι οπαδοί της Μίλαν κάλεσαν τους παίκτες των «ροσονέρι» και τον Στέφανο Πιόλι και τους έκραξαν για τις άσχημες εμφανίσεις τους.

Η συζήτηση έγινε σε έντονο ύφος, χωρίς ωστόσο να ξεφύγει η κατάσταση, με τους παίκτες της Μίλαν να ακούν με σκυμμένο το κεφάλι τα όσα είχαν να τους που οι οπαδοί της ομάδας τους.

Milan ultras having a word with the team after their defeat to Spezia earlier 😳



Thoughts on this? pic.twitter.com/HBU3NmB6V8