Γιουβέντους: Ο Ντελ Πιέρο έλαβε με... κούριερ τη νέα του φανέλα (vids)

Είναι ο «Μεγαλέξανδρος» του ιταλικού ποδοσφαίρου αλλά και ο μεγάλος αρχηγός της «Γηραιάς Κυρίας».

Η Γιουβέντους παρουσίασε την Παρασκευή (12/5) την εντός έδρας εμφάνιση για τη νέα χρονιά με τη λεπτομέρεια της κίτρινης ρίγας να εντυπωσιάζει.

Έτσι, κάποιες ώρες αργότερα μετά την παρουσίαση της φανέλας, ο εμβληματικός αρχηγός των «Μπιανκονέρι» πόσταρε στον προσωπικό του λογαριασμό στο ίνσταγκραμ ένα βίντεο τον οποίο τον δείχνει να λαμβάνει το νέο του δώρο.

Αυτό δεν είναι άλλο από τη νέα φανέλα της Γιουβέντους στην οποία είναι γραμμένο το όνομα και το θρυλικό «numero dieci» στο πίσω μέρος.

Η παρουσίαση της νέας φανέλας της Γιουβέντους:

Black, white, and yellow. Shaped from heritage, ready for the future ⚪⚫️



Introducing the new Juventus x @adidasfootball 23/24 home kit. Get yours now! 👕😍 pic.twitter.com/E0PtqkBd5P