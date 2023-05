Σπαλέτι: Επιβεβαίωσε ότι θα παραμείνει στη Νάπολι και τη νέα χρονιά

Υπήρχαν αμφιβολίες για το αν ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θα παραμείνει στο τιμόνι της Νάπολι και τη νέα χρονιά αλλά μετά το χθεσινό δείπνο που παρέθεσε ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις στον Τοσκανό τεχνικό, επιβεβαίωσε αυτό που περίμεναν όλοι με τον Σπαλέτι να παραμένει στη Νάπολι. Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς, την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2025 αλλά και το πως θα κινηθούν οι Ναπολιτάνοι στο μεταγραφικό παζάρι.

«Είχαμε μια θετική συνάντηση με τον πρόεδρο χθες, είμαι σίγουρος ότι το μέλλον θα είναι συναρπαστικό. Μου έδωσαν (στη Νάπολι) την ευκαιρία να δουλέψω με έναν συγκεκριμένο τρόπο φέρνοντας παίκτες σε νεαρή ηλικία αλλά αρκετά ποιοτικούς. Το μέλλον εδώ θα είναι σημαντικό και ευελπιστούμε να δημιουργήσουμε έναν νέο και πετυχημένο κύκλο με την ομάδα», ανέφερε στη συνέντευξη τύπου πριν τον αγώνα με την Μόντσα ο Λουτσιάνο Σπαλέτι ενώ εν συνεχεία, αναφέρθηκε και στο πως πέρασε στο γεύμα που του παρέθεσε ο πρόεδρος της Νάπολι.

«Ήταν ένα ευχάριστο απόγευμα. Ο πρόεδρος ξέρει πως να διαλέγει καλά κρασιά εν αντιθέσει με εμένα, μιας και δε γνωρίζω πολλά. Είπα ότι χρειαζόταν και είμαι ευχαριστημένος».

Αξιοσημείωτο ήταν επίσης πως ο Σπαλέτι χειροκροτήθηκε από τους δημοσιογράφους και όσους βρισκόντουσαν στην αίθουσα συνεντεύξεων, κατά την είσοδό του στο χώρο.

Δείτε εδώ το στιγμιότυπο:

Luciano Spalletti given a round of applause by journalists ahead of his first press conference as a Serie A Champion 👏 pic.twitter.com/eMZsptQOLI