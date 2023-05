Κι όμως, έχουμε αδικήσει σ' εγκληματικό βαθμό τον Μουρίνιο...

Ο Special One απέχει 90 μόλις λεπτά από τη συμμετοχή του στον τελικό του Europa League, αποδεικνύοντας πως, ειδικά φέτος, τον έχουμε αδικήσει κατάφωρα - και υπάρχουν 7.000.000 λόγοι που συνέβη αυτό.

Κάποιοι τον αποκαλούν Special One, κάποιοι Enemy of Football, ανάλογα με την κατανόηση του αντικειμένου και η κάθε άποψη. Εικοσι χρόνια μετά τα πρώτα του βήματα, αποδεικνύεται πως ο Ζοσέ Μουρίνιο βρήκε στην Ρόμα το κατάλληλο περιβάλλον για να πατήσει ένεση αδρεναλίνης στην καριέρα του. Στις 4 Μαΐου του 2021, μόλις 15 μέρες μετά την απόλυσή του από την Τότεναμ, ο Special One υπέγραψε με τους Giallorossi και ήδη έχει προλάβει να προσθέσει επιτεύγματα στο βιογραφικό του. Ο κορυφαίος προπονητής που έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες, είναι και πάλι εδώ.

Στην πρώτη του σεζόν πήρε την ομάδα 7η και με το Conference League της χάρισε τον πρώτο τίτλο τα τελευταία 4 χρόνια και φέτος, βρίσκεται 90 λεπτά μακριά από τον τελικό του Europa League. Ακόμα μια ευρωπαϊκή κούπα είναι στον κοντινό ορίζοντα αν και η πορεία προς αυτή είναι πιθανό να στοιχίσει μια θέση στην 4άδα. «Αν δεν είχαμε την Ευρώπη, θα ήμασταν εύκολα δεύτεροι» είπε πρόσφατα, όμως αν το σηκώσει, η δουλειά θα έχει γίνει. Και θα έχει γίνει με έναν τρόπο που δεν μπορούν όλοι.

Ο Μουρίνιο δεν είχε δηλαδή την άνεση να χαλάει ένα καράβι λεφτά επί σειρά ετών για να χτίσει ομάδα να παίζει σε 2-3 διοργανώσεις. Αυτό το καλοκαίρι χρησιμοποίησε το όνομά του για να ενισχύσει το ρόστερ του club της Αιώνιας Πόλης και είναι πραγματικά απίστευτο το γεγονός ότι το ποσό που δαπάνησε είναι 7 εκατ. ευρώ! «Μόνο η Σαμπντόρια και η Λέτσε ξόδεψαν λιγότερα από εμάς». Πάουλο Ντιμπάλα, Τζίνι Βαϊνάλντουμ, Νεμάνια Μάτιτς, Αντρέα Μπελότι, όλοι ήρθαν χωρίς να φύγει ευρώ από τα ταμεία, ενώ από την ακαδημία έχουν ήδη ανέβει και ανεβάσει τις μετοχές τους πισιρικάδες όπως Ζαλέβσκι, Μπόβε.

Χάρη στην στρατηγική και τον χαρακτήρα του, ο Μουρίνιο έχει κάνει τον κόσμο στο Olimpico να πανηγυρίζει ξανά ενώ ο ίδιος συνεχίζει το έργο του…

Από το 2002 όταν και ανέλαβε την Πόρτο, έχει κατακτήσει τίτλο σε όποια ομάδα και αν έχει πάει, σε κάθε χώρα. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να πανηγυρίσει κάτι και με την Τότεναμ, είναι η εξαίρεση που στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί τον κανόνα, όμως φέτος μπορεί να προσθέσει ακόμα μια ένδοξη σελίδα στην πραγματικά αδιανόητη ιστορία του. Ο Πορτογάλος έχει ήδη σηκώσει 26 κούπες σε μια καριέρα που δεν χωρούν λόγια και από αυτές, οι 5 είναι ευρωπαϊκές.

Champions League με την Πόρτο (2004) και την Ιντερ (2010), Europa League με τους Δράκους (2003) και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2017) και Conference League πέρυσι με την Ρόμα (2022). Αν δηλαδή για κάθε ευρωπαϊκό τίτλο φορούσε και ένα δαχτυλίδι, δεν θα τον έλεγαν Ζοσέ, αλλά Βαλάντη. Φέτος πάει για το 6ο και αν το καταφέρει, στο ξεκίνημα της νέας σεζόν ίσως παλέψει, αν μείνει δηλαδή στην Αιώνια Πόλη, για τον μοναδικό τίτλο που του λείπει, το Super Cup Ευρώπης.

Και η δουλειά του με την Ρόμα, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Στην εποχή των social-media σπάνια κάτι καλό μένει στη σκιά, πόσω μάλλον όταν μιλάμε για έναν από τους πιο επιτυχημένους προπονητές ever. Τα όσα έχει κάνει ο Ζοσέ στην πρωτεύουσα αυτές τις δύο σεζόν, τα βλέπουν μεγάλες ομάδες και επαναφέρουν το όνομά του στις ατζέντες τους. Μερικούς μήνες αφού κάποιοι τόλμησαν να πουν ότι έχει πιάσει «πάτο», ο Ζοσέ με το έργο του, τη μεθοδικότητα και φυσικά τα αποτελέσματα, έχει επιστρέψει στο κορυφαίο level του αθλήματος.

Εκτός από την Παρί Σεν Ζερμέν, για την οποία ο ίδιος είπε ότι «δεν έχει καταφέρει να με βρει», τον Μουρίνιο έχει ψάξει η Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και η Εθνική Πορτογαλίας, όταν αναζητούσε τον αντικαταστάτη του Φερνάντο Σάντος. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και η Τσέλσι, όμως ο 60χρονος έκανε άμεσα σαφές ότι δεν πρόκειται να πάει για 3η φορά στο Stamford Bridge. Το συμβόλαιό του με τους Giallorossi έχει ισχύ για ακόμα έναν χρόνο, όμως οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του για να συνεχίσει στο Olimpico.

Ο,τι και να επιφυλλάσει πάντως το μέλλον για τον Ζοσέ, ένα πράγμα είναι σίγουρο. Είναι πολύ πιο δύσκολο να κατακτήσεις το Europa League με την Ρόμα έχοντας χαλάσει λιγότερα και από ελληνική ομάδα, από το να δίνεις κάθε χρόνο τριψήφιο αριθμό εκατ. ευρώ και να περιμένεις κάποια στιγμή να σου κάτσει το Champions League…