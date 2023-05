Μπαρτσελόνα: Καταθέτει πρόταση για νέο συμβόλαιο στον Ντεμπελέ

Εδώ και αρκετό καιρό έχει γραφτεί πως στη Μπαρτσελόνα επιθυμούν την παραμονή του Ουσμάν Ντεμπελέ, με τη σύμφωνη γνώμη του Τσάβι βεβαίως.

Το συμβόλαιο του Γάλλου εξτρέμ εκπνέει το 2024 και στη Μπαρτσελόνα θα έπρεπε να αποφασίσουν αν θα πωλήσουν τον παίκτη το προσεχές καλοκαίρι ή αν θα του προτείνουν νέο συμβόλαιο, ώστε να διασφαλιστεί το μέλλον του ποδοσφαιριστή γιατί αν δε γινόταν τίποτα από τα δύο, τον Γενάρη του 2024, ο παίκτης θα είχε το δικαίωμα να μιλήσει με οποιαδήποτε ομάδα της αρεσκείας του ώστε να συμφωνήσει για την επόμενη μεταγραφική περίοδο.

Σε αυτή την περίπτωση, η Μπαρτσελόνα θα έχανε τσάμπα, έναν ποδοσφαιριστή για τον οποίο ξόδεψε 140 εκατομμύρια ευρώ. Κάτι τέτοιο όμως -λογικά- δε θα γίνει.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έχει γίνει το πρώτο βήμα από την πλευρά της διοίκησης και θα ακολουθήσουν νέες συζητήσεις για να δουν αν θα επιτευχθεί τελικώς συμφωνία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο ίδιος θέλει να μείνει, ο Τσάβι τον θεωρεί αναπόσπαστο μέρος της ομάδας και η ρήτρα 50 εκατομμυρίων που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο συμβόλαιό του, ίσως δε θα υπάρχει για πολύ καιρό ακόμα, αν οι δύο πλευρές καταλήξουν εντέλει σε συμφωνία.

Understand Barcelona have now made new contract proposal to Ousmane Dembélé. It's just opening bid; new rounds of talks will follow. 🔵🔴 #FCB



Current deal expires in 2024 and includes €50m release clause for this summer; Ousmane wants to stay, Xavi considers him untouchable. pic.twitter.com/CXJhv5U9vC