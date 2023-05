Ποιος άλλος! Παίκτης της χρονιάς στην Αγγλία ο Χάαλαντ

Ο Νορβηγός σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι στην πρώτη του χρονιά στο Νησί διέλυσε τις αντίπαλες άμυνες, καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ σε μια σεζόν του αγγλικού πρωταθλήματος, πετυχαίνοντας το 35ο γκολ του με την φανέλα των «πολιτών», στη νίκη με 2-0 επί της Γουέστ Χαμ, για την 28η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος.

Ο Χάαλαντ έχει σημειώσει φέτος συνολικά 51 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και δικαιολογημένα αναδείχτηκε παίκτης της χρονιάς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Μπουκαγιό Σάκα της Αρσεναλ και στην τρίτη τον Νορβηγό άσο της ομάδας του Λονδίνου, Μάρτιν Οντεγκαρντ.

Ο Χάαλαντ σάρωσε με 72% τη σχετική ψηφοφορία.



BREAKING: Erling Haaland has been crowned FWA Footballer of the Year for 2023! 👑 pic.twitter.com/465qAWZaT8