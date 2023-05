Βόμβα της Daily Mail: Κρούση της UEFA στην Πορτογαλία για αλλαγή έδρας του τελικού του Champions League

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Μαρκ Χιουζ στην Daily Mail, οι ιθύνοντες της UEFA εκφράζουν φόβους για το ενδεχόμενο αναταραχών στην Κωνσταντινούπολη εξαιτίας των εκλογών στην γειτονική χώρα και για τον λόγο αυτό έχουν κάνει ήδη κρούση στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Πορτογαλίας για αλλαγή της έδρας του τελικού του Champions League.

Έτσι, έναν μήνα πριν την διεξαγωγή του τελικού και την ώρα που έχουν ολοκληρωθεί οι αιτήσεις για τα εισιτήρια, η UEFA σκέφτεται την αλλαγή έδρας του τελικού που έχει οριστεί για τις 10 Ιουνίου στη Κωνσταντινούπολη, όμως πλέον τα πάντα είναι στον... αέρα και το ενδεχόμενο αλλαγή για τρίτη χρονιά είναι πλέον ορατό!

Οι εκλογές στην Τουρκία είναι προγραμματισμένες για τις 14 Μαΐου, ωστόσο στην UEFA εκφράζονται φόβοι γα εισβολές και πολιτικά μηνύματα στο γήπεδο, ανάλογα με την εξέλιξη των αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας, δεδομένου ότι το πολιτικό κλίμα στην γειτονική χώρα είναι ιδιαίτερα τεταμένο...

Ο τελικός της Κωνσταντινούπολης έχει περάσει από χίλια κύματα τα τελευταία χρόνια, αφού τόσο το 2020, όσο και το 2021 ως έδρα είχε οριστεί και πάλι η Πόλη αλλά είχε μεταφερθεί η έδρα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού!

