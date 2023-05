Κύπελλο Ασίας: Οι έξι όμιλοι της τελικής φάσης

Το Κατάρ, που κέρδισε τον τίτλο για πρώτη φορά όταν το τουρνουά διεξήχθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2019, θα ξεκινήσει την υπεράσπισή του τροπαίου στις 12 Ιανουαρίου απέναντι στους Λιβανέζους στον 1ο όμιλο.

Η Ιαπωνία, νικήτρια της διοργάνωσης τέσσερις φορές (ρεκόρ) και δευτεραθλήτρια πριν από τέσσερα χρόνια, κληρώθηκε στον 4ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει την Ινδονησία, το Ιράκ και το Βιετνάμ.

Ο 2ος όμιλος έχει την πρωταθλήτρια του 2015 Αυστραλία μαζί με το Ουζμπεκιστάν, τη Συρία και την Ινδία, ενώ η τρεις φορές νικήτρια ου Ιράν είναι στον 3ο όμιλο μαζί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Χονγκ Κονγκ και την Παλαιστίνη.

Η Νότια Κορέα θα προσπαθήσει να διεκδικήσει τον τίτλο για πρώτη φορά από το 1960 και θα αντιμετωπίσει τη Μαλαισία, την Ιορδανία και το Μπαχρέιν στον 5ο όμιλο, ενώ η Σαουδική Αραβία, που κέρδισε τον πιο πρόσφατο από τους τρεις τίτλους της το 1996, θα συναντήσει την Ταϊλάνδη, το Κιργιστάν και το Ομάν στον 6ο όμιλο.

Το τουρνουά, που αρχικά είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, θα γίνει από τις 12 Ιανουαρίου έως τις 10 Φεβρουαρίου και θα διεξαχθεί στο Κατάρ μετά την αποχώρηση της αρχικής διοργανώτριας Κίνας λόγω των περιορισμών της χώρας για την πανδημία Covid-19.

Οι όμιλοι της τελικής φάσης του Κυπέλλου Ασίας 2023:

1ος όμιλος: Κατάρ, Κίνα, Τατζικιστάν, Λίβανος

2ος όμιλος: Αυστραλία, Ουζμπεκιστάν, Συρία, Ινδία

3ος όμιλος: Ιράν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Χονγκ Κονγκ, Παλαιστίνη

4ος όμιλος: Ιαπωνία, Ινδονησία, Ιράκ, Βιετνάμ

5ος όμιλος: Νότια Κορέα, Μαλαισία, Ιορδανία, Μπαχρέιν

6ος όμιλος: Σαουδική Αραβία, Ταϊλάνδη, Κιργιστάν, Ομάν

