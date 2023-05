Καν: «Να φύγει ο Μίλερ; Δεν υπάρχει περίπτωση»

Με δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος των Βαυαρών τόνισε πως κάτι τέτοιο δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί, ενώ πρόσθεσε πως πιστεύει ότι θα μείνει για... πάντα στους πρωταθλητές, παρότι το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2024.

«Να φύγει ο Μίλερ; Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Ο Τόμας είναι σε πολύ καλή σωματική κατάσταση, δεν τραυματίζεται ποτέ και έχει έναν πολύ δυναμικό χαρακτήρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικός και είμαι σίγουρος πως θα παίξει ακόμη πολλά παιχνίδια με εμάς», ήταν τα λόγια του Καν.

Ο Μίλερ αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπάγερν από τα πρώτα χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας, έχοντας πραγματοποιήσει 663 εμφανίσεις με 234 γκολ και 255 ασίστ, ενώ έχει κατακτήσει μαζί της 11 πρωταθλήματα, 6 Κύπελλα Γερμανίας, 2 Champions League και 2 Παγκόσμια Κύπελλα συλλόγων!

Kahn on Thomas Müller and options to leave in the summer as he’s no longer a starter: “That's not going to happen. Thomas is fit, never injured, he has a very strong character” 🔴 #FCBayern



“He's extremely important. I'm certain that Thomas will still play so many games for us”. pic.twitter.com/BDCxmaWTgZ