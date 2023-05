Εντυπωσιακή η νέα φανέλα της Ντόρτμουντ!

Μία εμφάνιση που μυρίζει Ντόρτμουντ περισσότερο από ποτέ επέλεξε ο κόσμος της ομάδας ως επίσημη στολή για την επόμενη σεζόν. Οι Βεστφαλοί έδωσαν στην επιλογή του κοινού 9 διαφορετικές εμφανίσεις που σχεδίασαν οι οπαδοί του συλλόγου και άφησαν στον κόσμο την επιλογή.

Το σχέδιο του Timo R. κέρδισε με πολύ μεγάλη διαφορά, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές στις 22 Μαΐου, όταν θα γίνουν και τα επίσημα αποκαλυπτήρια.

BVB fans were allowed to design and vote for our new home threads next season...here is the winner of the competition!



Our home jersey for the 2023/24 season ⚫️🟡