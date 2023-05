Μίλησε για το μέλλον του Μέσι ο πατέρας του: «Δεν έχει συμφωνήσει με καμία ομάδα, είναι όλα ψέματα!»

Τέλος στα σενάρια που θέλουν τον Μέσι να έχει συμφωνήσει με την Αλ Χιλάλ θέλησε να βάλει ο πατέρας του Αργεντίνου.

Συγκεκριμένα, ο Χόρχε Μέσι, με μία ανάρτηση που έκανε στα social media ξεκαθάρισε πως ο γιος του δεν έχει συμφωνήσει τίποτα με καμία ομάδα για τη νέα σεζόν κάνοντας μάλιστα λόγω για fake news και επίσης ανέφερε πως όποια απόφαση και να πάρει ο Αργεντίνος, θα παρθεί στο τέλος της σεζόν.

«Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα με κανένα σύλλογο για την επόμενη χρονιά. Η απόφαση δεν θα ληφθεί πριν ο Λιονέλ ολοκληρώσει τη σεζόν. Μόλις τελειώσει η σεζόν, θα είναι καιρός να αναλύσουμε και να δούμε τι υπάρχει και μετά να πάρουμε μια απόφαση.



Πάντα υπάρχουν φήμες και πολλοί χρησιμοποιούν το όνομα του Λιονέλ για να αποκτήσουν φήμη, αλλά η αλήθεια είναι μόνο μία και μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα με κανέναν. Ούτε προφορικά, ούτε υπογεγραμμένα, ούτε συμφωνημένα, και δεν θα υπάρξει μέχρι το τέλος της σεζόν.



Μου φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη σεβασμού προς τα μέσα ενημέρωσης όπου απαντούν, ότι υπάρχουν εκείνοι που εξαπατούν συνειδητά και εσκεμμένα, χωρίς να παρέχουν καμία απόδειξη των ισχυρισμών τους και θέλουν να μετατρέψουν οποιαδήποτε κακόβουλη φήμη σε είδηση ή αυτοί που κατευθύνουν πληροφορίες υπέρ κάποιων και των συμφερόντων τους. Θα έπρεπε να εξηγήσουν γιατί δεν αντιπαραθέτουν τις πληροφορίες... δεν θέλουν μια αλήθεια να καταστρέψει τις «ειδήσεις» τους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

🚨🔴 Jorge Messi official statement.



“There’s absolutely NOTHING agreed with any club for next season. We will decide at the end of the season”.



“Nothing is signed, agreed or verbally agreed. Only fake news using Leo’s name”. pic.twitter.com/eJQOsBerGp