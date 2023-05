Μπαρτσελόνα: Ανακοίνωσε το φιλικό με τη Βισέλ Κόμπε του Ινιέστα στο τέλος της σεζόν

Η Μπαρτσελόνα θα ξαναβρεθεί με τον Αντρές Ινιέστα πριν το τέλος της σεζόν.

Οι Μπλαουγκράνα μέσα από την ιστοσελίδα τους, επιβεβαίωσαν πως θα αναμετρηθούν με την ομάδα του Ινιέστα το καλοκαίρι σε φιλικό παιχνίδι που θα γίνει στην Ιαπωνία.

Έτσι, αφού ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στη La Liga εναντίον της Θέλτα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, θα μεταβούν στην Ιαπωνία και συγκεκριμένα στο Τόκιο για να αντιμετωπίσουν την Βισέλ Κόμπε του Αντρές Ινιέστα, στην οποία αγωνίζεται ακόμη ένας πρώην μπλαουγκράνα, ο Σέρτζι Σαμπέρ. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου στο Εθνικό Στάδιο της Ιαπωνίας.

Στόχος βέβαια του ταξιδιού, είναι και τα έξτρα έσοδα για τους «Μπλαουγκράνα» μιας και είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η Μπαρτσελόνα πραγματοποιεί ένα τέτοιο τουρ, καθώς πέρσι αγωνίστηκε με μια επίλεκτη ενδεκάδα της A-League στο Σίδνεϊ, όπου κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ.

