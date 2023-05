«Πηγαδάκι» Μέσι-Λεβαντόφσκι: τι συζήτησαν (vid)

Το μέλλον του Αργεντινού στην Παρί Σεν Ζερμέν, φαίνεται πως δεν... υπάρχει, καθώς θεωρείται εξαιρετικά πιθανή, η αποχώρηση του από τους πρωταθλητές Γαλλίας. Ο Μέσι έφυγε χωρίς άδεια για την Σαουδική Αραβία, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο εβδομάδων και αφού ζήτησε συγγνώμη, επέστρεψε στις προπονήσεις της ομάδας.

Και παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες, δημοσιεύματα αναφέρουν την πιθανότητα ανανέωσης του παγκόσμιου πρωταθλητή με την Παρί Σεν Ζερμέν, η Σαουδική Αραβία και η Μπρατσελόνα, διαφαίνονται ως οι πιθανότεροι προορισμοί του Μέσι.

Ο Μέσι ήταν παρών στην τελετή των βραβείων «Laureus World Sports Awards», στο Παρίσι, όπου εξελέγη αθλητής της χρονιάς 2023.

Και στο περιθώριο της εκδήλωσης, συνάντησε τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Συνοδευόμενος από την σύζυγό του Αντονέλα, ο Αργεντινός άσος, συνομίλησε με τον Πολωνό επιθετικό της Μπαρτσελόνα, για την κατάστασή στους Καταλανούς. «Είναι όλα εντάξει στη Μπαρτσελόνα;» ρώτησε ο Μέσι, με τον Λεβαντόφσκι να απαντά καταφατικά, υποδεικνύοντας ότι ζει στην περιοχή Castelldefels, κοντά στο σπίτι που διατηρεί ο Αργεντινός.

Η σύντομη συνομιλία των δύο επιθετικών, «πυροδότησε» δημοσιεύματα στον ισπανικό Τύπο, την ώρα που η πιθανή επιστροφή του Μέσι στην Μπαρτσελόνα, παραμένει στην επικαιρότητα.

Στην ευχαριστήρια ομιλία του, ο Αργεντινός ανέφερε την Μπαρτσελόνα, την εθνική Αργεντινής, αλλά όχι την Παρί Σεν Ζερμέν.

«Είχα πολλή χαρά με την Μπαρτσελόνα και πολλή λύπη με την εθνική ομάδα, είχα πολλές παγίδες στο δρόμο μου», τόνισε μεταξύ άλλων ο Μέσι στην ομιλία του.

🚨 Messi to Lewandowski: “Everything is good in Barcelona?”



🗣️ Lewandowski: “Yes, all good”



❗️Antonella: “They [Lewy and his wife] are in love with the city”



❗️Legend Messi: “Do you live in Castelldefels (where Leo lives)?”



pic.twitter.com/mqf8uCpU98