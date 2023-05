Με 4-3-3 και όλους τους βασικούς μέσα η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τη συνταγή της OPAP Arena, δηλαδή το 4-3-3 με τους τρεις αμυντικούς χαφ, επιλέγει και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο Ζοσέ Ανιγκό. Στο τέρμα θα είναι και πάλι ο Τζολάκης, Ροντινέι και Ρέαμπτσιουκ στα άκρα, με τους Παπασταθόπουλο και Ντόη στα στόπερ. Εμβιλά, Χουάνγκ και Σαμασέκου είναι οι τρεις χαφ, Μπιέλ και Φορτούνης στα άκρα της επίθεσης και ο Μπακαμπού στην κορυφή.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Σωκράτης, Ντόη, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Σαμασέκου, Χουάνγκ, Μπιέλ, Φορτούνης, Μπακαμπού.

