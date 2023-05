Τρομερός Ράις: Αγκάλιασε πιτσιρικά που πλάνταξε στο κλάμα και του έδωσε την φανέλα του (vid)

Ο 24χρονος χαφ της Γουέστ Χαμ πήγαινε στα αποδυτήρια όταν αντιλήφθηκε έναν πιτσιρικά στην εξέδρα, που μόλις τον είδε να πλησιάζει έβαλε τα κλάματα.

Ο Ράις τον ρώτησε γιατί κλαίει και του έδωσε μια ζεστή αγκαλιά, με τον μικρό φίλο της Γουέστ Χαμ και του νεαρού χαφ των «σφυριών» να φεύγει παίρνοντας ως δώρο την φανέλα του Ντέκλαν Ράις.

What a hero you are @_DeclanRice thanks so much. If anyone can help me get this signed please as I didn’t have a pen. ⚒️⚒️ @WestHam pic.twitter.com/kVT2RKZaOj