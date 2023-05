Μεγάλη ανατροπή στο Λουξεμβούργο: Ιστορικό πρώτο πρωτάθλημα για τη Σουίφτ Εσπεράνζ!

Το πρωτάθλημα Λουξεμβούργου για τη σεζόν 2022/23 κατέκτησε, λοιπόν, για πρώτη φορά στην ιστορία της η Σουίφτ Εσπεράνζ που έχει ιδρυθεί το 1916 και στα 107 χρόνια ιστορίας της είχε να επιδείξει μόνο ένα Κύπελλο το μακρινό 1990.

Η κατάσταση άλλαξε άρδην αυτή τη χρονιά, με την ομάδα του Ντάνι Τάις να κόβει πρώτη το νήμα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, έχοντας διαφορά εννέα βαθμών από την Ντουντελάνζ.

Έτσι, η Σουίφτ θα παίξει για πρώτη φορά στα προκριματικά του Champions League και συγκεκριμένα στον 1ο γύρο, με τη συμμετοχή αυτή να είναι η τρίτη στην Ευρώπη.

Τη σεζόν 1990/91 είχε αποκλειστεί στον 1ο γύρο του Κυπέλλου Κυπελλούχων και τη σεζόν 2021/22 στον 1ο προκριματικό του Europa Conference League.

History is created by Swift Hesperange who won the Luxembourg league for the first time in their history.



Winning the title, Swift Hesperange confirmed the Champions League spot.



At the same time, Dudelange and Niedercorn confirmed their places in the Europa Conference League. pic.twitter.com/3mjJv8OwUC