Απίστευτη ατμόσφαιρα έξω από το «Ντιέγκο Μαραντόνα» για το πρωτάθλημα της Νάπολι (vid)

Μία ολόκληρη πόλη χορεύει και τραγουδά για το πρωτάθλημα της Νάπολι! Χιλιάδες οπαδοί των «Παρτενοπέι» βρίσκονται έξω από το «Ντιέγκο Μαραντόνα», εκεί όπου η Νάπολι παίζει κόντρα στη Φιορεντίνα το πρώτο της εντός έδρας ματς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, δημιουργώντας μία μοναδική ατμόσφαιρα.

Δείτε εδώ το βίντεο:

NAPOLI VIBES 🇮🇹 A carnival atmosphere as supporters flock to the Diego Maradona Stadium where the team play their first games since clinching the Scudetto Thursday. A City that hasn’t slept all weekend shows no signs of slowing down. pic.twitter.com/nU4LNXqHhg