Σέλτικ, ένα όνομα, μία δυναστεία... (pic)

Τη δική της δυναστεία έχει στήσει στη Σκωτία η Σέλτικ, η οποία κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο.

Σέλτικ, ένα όνομα, μία δυναστεία... Η ομάδα του Αγγελου Ποστέκογλου νίκησε 2-0 στο Εδιμβούργο τη Χαρτς, χάρη σε γκολ του Ιάπωνα Φουρουχάσι στο 67΄ και του Κορεάτη Οχ Χιεόν-γκιου στο 80΄, και επικύρωσε την κατάκτηση του πρωταθλήματος, για 11η φορά τα τελευταία 12 χρόνια.

Οι «καθολικοί» μάλιστα μείωσαν ακόμη περισσότερο τη διαφορά από την «αιώνια» αντίπαλό τους Ρέιντζερς, η οποία συνεχίζει να είναι η πολυνίκης της σκωτσέζικης Premiership με 55 τρόπαια, δύο περισσότερα από τη Σέλτικ.

🏆 CHAMPIONS AGAIN! OLÉ, OLÉ! 🏆



👑 #CelticFC are crowned Back to Back Champions of Scotland 🍀🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Congratulations to Ange Postecoglou and the Bhoys! 💚✊ pic.twitter.com/Y77vlVMBH9