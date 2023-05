Ο Ράμος έδωσε συγχαρητήρια στη Ρεάλ για το κύπελλο με... τρολάρισμα (pic)

Οι Μαδριλένοι επικράτησαν με 2-1 της Οσασούνα στον τελικό που έγιναν στη Σεβίλλη και αναδείχθηκαν κυπελλούχοι Ισπανίας.

Ο πρώην αρχηγός της Ρεάλ έστειλε συγχαρητήρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν παρέλειψε να τρολάρει.

«Συγχαρητήρια Ρεάλ, 20 Κύπελλα. Ανεξίτηλες αναμνήσεις» έγραψε ο αμυντικός της Παρί Σεν Ζερμέν ανεβάζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη φωτογραφία με ένα σπασμένο κύπελλο.

Είναι αυτό που είχε κατακτήσει η Ρεάλ το 2011 και είχε πέσει από τα χέρια του Ράμος στη διάρκεια της πανηγυρικής παρέλασης.

Image: Sergio Ramos congratulating Real Madrid with a photo of the Copa del Rey trophy he dropped in 2011. pic.twitter.com/1hPFjGBcwJ