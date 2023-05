Νάπολι: Οπαδός πουλά «κομμάτι» από το γήπεδο της Ουντινέζε στο ebay για... 700 ευρώ (pic)

Είναι τρελοί αυτοί οι... Ναπολιτάνοι.

Στη Νάπολη ζουν μαγικές στιγμές μετά και τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, η οποία επετεύχθη χάρη στο εκτός έδρας 1-1 που παραχώρησε η ομάδα στην έδρα της Ουντινέζε.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, πολλοί οπαδοί τω «Παρτενοπέι», εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα με πολλούς από αυτούς, να «συλλαμβάνονται» από τον φακό να κόβουν ακόμα και κομμάτι από τον χλοοτάπητα του γηπέδου, παίρνοντάς το ως αναμνηστικό. Μάλλον όμως δεν είχαν όλοι στο μυαλό τους τις αναμνήσεις αλλά το... κέρδος.

Λίγες μέρες μετά τον αγώνα, δημιουργήθηκε ανάρτηση στο ebay στην οποία φαίνεται ότι κάποιος πουλά κομμάτι από το γήπεδο της Ουντινέζε για μόλις 700 ευρώ.

Το μόνο σίγουρο είναι πως κάποιος συλλέκτης θα βρεθεί να τα δώσει, άλλωστε τα 33 χρόνια αναμονής ήταν πολλά για τους Ναπολιτάνους.

NAPOLI FANS SAVING PIECES OF UDINESE TURF ON WHICH THEY WON TITLE. 🌱🌱🌱



Football. A sport so powerful, it will cause grown adults to dig up pieces of turf and save them in bags. pic.twitter.com/5Hj0Ifc9sl