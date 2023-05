Τίναξε την μπάνκα με μεταγραφή-ρεκόρ η Μπράιτον

Η Μπράιτον αργά το βράδυ της Παρασκευής ανακοίνωσε την συμφωνία της με την Γουότφορντ, για την απόκτηση του 21χρονου Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού, που θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το 2028.

Τα 45 εκατομμύρια ευρώ που δαπανά η Μπράιτον για την απόκτηση του Ζοάο Πέδρο, αποτελεί ρεκόρ για τους «Γλάρους», αφού ξεπέρασε κατά πολύ τα 22 εκ. που είχε δαπανήσει το 2019 για την απόκτηση του Γουέμπστερ από την Μπρίστολ.

Ο Ζοάο Πέδρο εξαργύρωσε την εκπληκτική σεζόν που πραγματοποίησε με την Γουότφορντ στην Championship, μετρώντας 11 γκολ και 4 ασίστ σε 35 συμμετοχές.

