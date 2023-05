Οπαδοί της Νάπολι έκαναν κομμάτια το γκαζόν στο «Φρίουλι», το έβαλαν σε σακούλες και το πήραν μαζί τους! (vid)

Εκεί, άλλωστε, γράφτηκε ένα κεφάλαιο της ιστορίας των «παρτενοπέι». Το φετινό σκουντέτο δεν κατακτήθηκε μαθηματικά εντός έδρας κι έτσι οι οπαδοί που ταξίδεψαν στο Ούντινε και έζησαν από κοντά τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου ήθελαν να έχουν μαζί τους ένα κομμάτι αυτής της ιστορικής βραδιάς.

Κι έτσι ξήλωσαν το γκαζόν, το έβαλαν σε σακούλες και το πήραν μαζί τους!

NAPOLI FANS SAVING PIECES OF UDINESE TURF ON WHICH THEY WON TITLE. 🌱🌱🌱



Football. A sport so powerful, it will cause grown adults to dig up pieces of turf and save them in bags. pic.twitter.com/5Hj0Ifc9sl