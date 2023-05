Χάος στην Παρί: Οπαδοί πήγαν έξω από το σπίτι του Νεϊμάρ! (vid)

Νωρίτερα, οι οπαδοί της Παρί συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του συλλόγου, και απαίτησαν την αποπομπή Μέσι, Νεϊμάρ, Βεράτι, του προπονητή αλλά και όλης της διοίκησης!

Οι ακραίες αντιδράσεις, ωστόσο είχαν και συνέχεια αφού οι οπαδοί των Παριζιάνων έκαναν... επίσκεψη στο σπίτι του Νεϊμάρ, λέγοντας στον Βραζιλιάνο: «Φύγε από την ομάδα μας».

Η κατάσταση δεν ξέφυγε εκτός ελέγχου, αλλά η οργή του κόσμου της Παρί ξεχειλίζει μετά την απογοητευτική πορεία την φετινή σεζόν και... μυρίζει μπαρούτι.

🚨 PSG fans went to Neymar's house to demand he leaves the club. 👀



🗣️ “Neymar, get out! Neymar, get out!"



(🎥 @parisientimes)pic.twitter.com/RJjZdTfo3s