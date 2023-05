Επίσημα στον πάγκο της Λιντς ο Αλαρντάις

Η ήττα από την Μπόρνμουθ (4-1) οδήγησε τη διοίκηση του συλλόγου στην απόφαση να δείξει την πόρτα της εξόδου στον Χάβι Γκράθια.

Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε τη Λιντς στα μέσα Φεβρουαρίου και σχεδόν δύο μήνες μετά την πρόσληψη του, ετοιμάζεται ν' αποχωρήσει, «πληρώνοντας» τα αρνητικά αποτελέσματα τις τελευταίες εβδομάδες.

Τα «παγώνια» δίνουν μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού και η διοίκηση της Λιντς, έκρινε επιτακτική την ανάγκη αλλαγής στον πάγκο, με τον Αλαρντάις να αναλαμβάνει για τα τέσσερα παιχνίδια που απομένουν στο πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ ο Αλαρντάις θα λάβει 300.000 ευρώ για τα τέσσερα παιχνίδια που της εκκρεμούν στην Premier League.Αν μάλιστα κατορθώσει να την διατηρήσει και στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, θα λάβει μπόνους κάτι περισσότερο από 2,5 εκατομμύρια ευρώ!

Στο μεταξύ η διοίκηση ανακοίνωσε και τη λύση της συνεργασίας της με τον τεχνικό διευθυντή, Βίκτορ Ορτα.

📰 #LUFC can confirm Javi Gracia will leave the club, with our remaining four games overseen by experienced head coach Sam Allardyce. We thank Javi and his team for their efforts under difficult circumstances.