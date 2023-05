Απίστευτο και όμως αληθινό... Οι οπαδοί της Νάπολι προκάλεσαν σεισμό 2 Ρίχτερ στο γκολ του Ολιβέρα!

Συγκεκριμένα, ήταν το 62', όταν η Νάπολι άνοιξε το σκορ και οι πανηγυρισμό των Ναπολιτάνων ήταν τόσο έντονοι που προκάλεσαν σεισμό 2 ρίχτερ!

Δείτε τη φωτογραφία:

Ever wonder how passionate Napoli fans are about their team?



They caused a 2 on the Richter earthquake scale when Olivera scored 😳 pic.twitter.com/IOgYRME9qw