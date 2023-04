Ξαναφεύγουν από το 15ο λεπτό οι οπαδοί της Τότεναμ! (vid)

Ούτε ημίχρονο δεν βλέπουν πλέον στα εκτός έδρας παιχνίδια της Τότεναμ, οι εκδρομείς από το Λονδίνο. Μία εβδομάδα μετά το ταπεινωτικό 6-1 από την Νιούκαστλ, όπου το σκορ ήταν 5-0 στο 21ο λεπτό, οι οπαδοί των σπιρουνιών βρίσκονται στο ίδιο έργο θεατές.

Παρότι οι παίκτες της Τότεναμ σε μία κίνηση καλής θέλησης ανέλαβαν να αποζημιώσουν όσους ακολούθησαν την ομάδα τους στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», εκείνοι δεν εμφανίστηκαν στο Άνφιλντ.

Από το 15ο λεπτό η Λίβερπουλ προηγείται με 3-0 και κάποιοι οπαδοί των φιλοξενουμένων άρχισαν να φεύγουν από το γήπεδο λίγο μετά το εύστοχο πέναλτι του Σαλάχ, αηδιασμένοι από την νέα αποκαρδιωτική εμφάνιση της ομάδας τους.

Some of the Tottenham fans are already leaving. #LIVTOT pic.twitter.com/HwQp8qeeer