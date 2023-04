Μετά από 33 χρόνια έφτασε η μεγάλη μέρα; Πως βγαίνει σήμερα πρωταθλήτρια η Νάπολι (pics)

Η Νάπολι καρδιοχτυπά... Περιμένει μετά από 33 χρόνια να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα και ίσως αυτό να συμβεί (μαθηματικά) σήμερα!

Είναι μια μεγάλη μέρα στη Νάπολη. Πολλοί ίσως να μην κοιμήθηκαν. Οι μεγαλύτεροι θυμούνται τις ημέρες του 1990, οι νεότεροι περιμένουν να ζήσουν το μεθύσι της μεγάλης χαράς.

Στις 13:30 (ώρα Ελλάδας) η Λάτσιο αντιμετωπίζει την Ίντερ στο Μιλάνο. Αν οι «λατσιάλι» δε νικήσουν, τότε στις 16:00 (ώρα Ελλάδας) οι παίκτες του Λουτσιάνο Σπαλέτι θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο του «Ντιέγκο Μαραντόνα» και αν νικήσουν την Σαλερνιτάνα θα είναι ξανά πρωταθλητές.

Όχι, βέβαια, ότι οι «παρτενοπέι» θα χάσουν το φετινό σκουντέτο. Δεν γίνεται αυτό. Δικό τους είναι. Απλά περιμένουν την μαθηματική εξασφάλισή τους για να αρχίχουν την γιορτή. Αν δεν συμβεί σήμερα, το καρδιοχτύπι της αναμονής θα συνεχιστεί ως την επόμενη αγωνιστική.

Η αναμέτρηση της Νάπολι με τη Σαλερνιτάνα αρχικά είχε οριστεί για χθες. Με δεδομένο, όμως, ότι το αποτέλεσμα του Ίντερ-Λάτσιο μπορεί να εξασφαλίσει στους «παρτενοπέι» τον τίτλο, αποφασίστηκε να διεξαχθεί σήμερα.

Στη Νάπολη είναι όλα έτοιμα εδώ και πολύ καιρό για τους πανηγυρισμούς. Η πόλη ζει και αναπνέι στους ρυθμούς της ποδοσφαιρικής ομάδας, που χωρίς να έχει μεγάλους σταρ στο ρόστερ της κατάφερε να... σαρώσει φέτος στο καμπιονάτο.

Σημαίες, φανέλες των παικτών, ομοιώματά τους, η Νάπολη είναι στολισμένη στα χρώματα των «παρτενοπέι» και περιμένει απλά το σύνθημα για να αρχίσει η γιορτή.

Αυτό θα είναι το τρίτο πρωτάθλημα της Νάπολι στην ιστορία της. Πέρασαν 33 χρόνια από τις 28 Απριλίου 1990, τότε που είχε νικήσει με 1-0 τη Λάτσιο χάρη στο γκολ του Μπαρόνι και είχε στεφθεί πρωταθλήτρια.

Από τότε ως σήμερα όλοι περίμεναν το όνειρο να (ξανα)γίνει πραγματικότητα.

They are getting ready for Scudetto in Naples. 🇳🇬🔥 pic.twitter.com/w9li7fdnZF — POOJA!!! (@PoojaMedia) April 29, 2023

Scudetto fever in Naples 🇮🇹🏆 pic.twitter.com/Qtjy5SQQOg — 433 (@433) April 28, 2023

They are getting ready to party in Naples tomorrow.



First, they pay homage to their first #Scudetto winning team of 1987.



Andrea Carnevale (7) scored the goal that sparked wild scenes in the streets of Napoli back then. pic.twitter.com/1q9Wu8cQtT — Calvin 'Emeka Onwuka (@CalvinEmeka) April 29, 2023