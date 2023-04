Ο Μακρόν χαιρέτησε τους παίκτες της Ναντ και της Τουλούζ στα αποδυτήρια για να μην φάει γιούχα

Η Τουλούζ ήταν η μεγάλη θριαμβεύτρια του τελικού του γαλλικού Κυπέλλου, διαλύοντας την Ναντ με 5-1, κατακτώντας για πρώτη φορά το Κύπελλο, ωστόσο η ενέργεια του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί στην Γαλλία με τις συνεχόμενες διαδηλώσεις για το συνταξιοδοτικό και όχι μόνο, ο Μακρόν επέλεξε αντί του καθιερωμένου χαιρετισμού στον αγωνιστικό χώρο, να ευχηθεί καλή επιτυχία στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων στα αποδυτήρια.

Ο Γάλλος πρόεδρος ήθελε να αποφύγει την γιούχα στο γήπεδο, δεδομένου ότι η δημοφιλία του το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στα... τάρταρα.

President Macron shook hands with the players involved in tonight’s Coupe de France final in the corridor of the Stade de France rather than on the pitch as is tradition, to avoid booing & any possibility of a stunt against him. (RMC) pic.twitter.com/i2m1xZkBAC