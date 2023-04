«Πουλάει τον Αλεξανδρόπουλο η Σπόρτινγκ Λισαβόνας»

Στην πρώτη του σεζόν στη Λισαβόνα, ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος δεν μπόρεσε να δείξει την αξία του και να κερδίσει μια θέση στα πλάνα της Σπόρτινγκ. Γι' αυτό η πορτογαλική ομάδα σχεδιάζει να πουλήσει τον 21χρονο μέσο αυτό το καλοκαίρι.

Ο Αλεξανδρόπουλος έχει αγωνιστεί μόλις σε τρεις αγώνες ως αλλαγή, γράφοντας 43 αγωνιστικά λεπτά. Και σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα «Record», η διοίκηση της Σπόρτινγκ ετοιμάζεται να τον παραχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι.

Ο Έλληνας άσος άφησε τον Παναθηναϊκό το περασμένο καλοκαίρι και μετακόμισε στα «λιοντάρια», έναντι 4,5 εκατ. ευρώ, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2027. Παρόλο που δεν βγήκε η επένδυση στην Σπόρτινγκ θέλει να τον πουλήσει, έναντι περίπου τεσσάρων εκατ. ευρώ.

Στον Παναθηναϊκό, πάντως, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην υπόθεση του Αλεξανδρόπουλου, καθώς διατηρούν το 30% ως ποσοστό μεταπώλησης.



Sotiris is on the transfer list to be sold.



