Τρομερή αποθέωση για Γκαρσία στην Παμπλόνα (pics-vids)

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Β ήταν καλεσμένος της διοίκησης της Οσασούνα, ως μέλος της ομάδας που έφτασε στον τελικό του Copa Del Rey την σεζόν 2004-05.

O Γκαρσία, μόλις μπήκε στον αγωνιστικό χώρο γνώρισε τρομερή αποθέωση από τους φίλους της Οσασούνα που γέμισαν το στάδιο Ελ Σαδάρ, για την αναμέτρηση με την Σοσιεδάδ.

O Πάμπλο Γκαρσία φόρεσε την φανέλα της Οσασούνα από το 2002 έως το 2005, καταγράφοντας συνολικά 81 συμμετοχές, με 6 γκολ και 1 ασίστ στο ενεργητικό του.

Δείτε παρακάτω video και φωτογραφίες:

Big receptions for Patxi Puñal and Pablo García as El Sadar pays homage to the 2005 Copa del Rey final team.



Noisy place - this is their final home game before the final next Saturday against Real Madrid. pic.twitter.com/dqqsW3WlK0