Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση του συμβολαίου του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο. Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και θα παραμείνει κάτοικος Old Trafford, αφού είναι ένας σημαντικός παίκτης για τον Έρικ Τεν Χαγκ με τις εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν.

