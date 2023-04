Η Σέφιλντ επέστρεψε στην Premier League με ασίστ του Μπάλντοκ

Η Σέφιλντ επιβλήθηκε της Γουέστ Μπρομ με 2-0 και μετά από δύο σεζόν επιστρέφει στην Premier League, έχοντας εξασφαλίσει τη δεύτερη προνομιούχο θέση στη Championship.

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ άνοιξε το σκορ στο 58ο λεπτό με τον Μπεργκ και στο 76' ο Αχμέντχοζιτς διαμόρφωσε το 2-0 μετά από ασίστ του διεθνή με την Εθνική Ελλάδος, Τζορτζ Μπάλντοκ.

Η Σέφιλντ μετράει σε 43 παιχνίδια 26 νίκες, επτά ισοπαλίες και δέκα ήττες, με συντελεστή τερμάτων 67-36.

SHEFFIELD UNITED ARE PROMOTED TO THE PREMIER LEAGUE! 📈 pic.twitter.com/0nyFysd6Wo