Με Κασάμι και Βρουσάι κόντρα στον Άρη ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Κλ. Βικελίδης τον Άρη για την 6η αγωνιστική των play off και ο Ζοσέ Ανιγκό έδωσε ξανά φανέλα βασικού στον Παπασταθόπουλο, αλλά και τον Κασάμι.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ανδρούτσος, Παπασταθόπουλος, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Κασάμι, Εμβιλά, Βρουσάι, Μασούρας, Φορτούνης και Μπακαμπού.

