Ντέρμπι ανάμεσα σε Σίτι και Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Κιμ Μιν-Τζάε

Αποτελεί τον θεμέλιο... βράχο και όχι απλά λίθο, της άμυνας της Νάπολι στη μετά-Κουλιμπαλί εποχή, γεγονός που μαρτυρούν η πορεία της ομάδας, όπως επίσης και τα 3,456 αγωνιστικά λεπτά που έχει αγωνιστεί σε σύνολο 40 αγώνων.

Ο Νοτιοκορεάτης αμυντικός, αποτελεί μία από τις κορυφαίες μεταγραφές της χρονιάς στην Ευρώπη, αν αναλογιστεί κανείς το ποσό το οποίο δαπανήθηκε για την απόκτησή του, σε σχέση με την έως τώρα προσφορά του. Και τις επιδόσεις του αυτές, φαίνεται να εκτιμούν αρκετά οι ομάδες του Μάντσεστερ.

Σύμφωνα με το Calciomercato.com, Γιουνάιτεντ και Σίτι έχουν δείξει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, γνωρίζοντας βέβαια πως η ρήτρα που έχει, δεν είναι -προφανώς

- σε καμία περίπτωση «απαγορευτική» για τις δύο ομάδες.

Συγκεκριμένα, η ρήτρα του Κιμ ανέρχεται στα 45 - 50 εκατομμύρια, όσον αφορά τις ομάδες εκτός Ιταλίας, για τις πρώτες δύο εβδομάδες του Ιουλίου του 2023.

Στη Νάπολι, εκτιμούν πως ο Κιμ θα παραμείνει στην ομάδα για ακόμη ένα χρόνο, με τον Κριστιάνο Γκουντόλι, τεχνικό διευθυντή των «παρτενοπέι», να ετοιμάζεται να συζητήσει με τον Εβαν Ντικά της Άιντραχτ, ο οποίος μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν.

#Napoli, derby di Manchester per Kim. E Giuntoli intensifica i contatti per un super colpo a zero https://t.co/ZCOIWQ23nZ