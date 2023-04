Ικανοποίηση στην UEFA για τις διαιτησίες - Ποια η προτροπή στην IFAB για το χέρι-πέναλτι (p)

Στην εναρκτήρια συνεδρίαση του συμβουλίου στο «Σπίτι του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου», στη Νιόν, συζητήθηκαν διάφορα θέματα, όπως οι κανονισμοί, θέματα διαιτησίας, το VAR, ο κανόνας για το χέρι-πέναλτι, όπου ζητήθηκε περισσότερη σαφήνεια, και η συμπεριφορά των παικτών.

Στις «οδηγίες» του για την επόμενη σεζόν, το συμβούλιο συνιστά στην UEFA να διευκρινίσει ότι δεν θα πρέπει να δίνεται παράβαση-χέρι σε έναν παίκτη εάν η μπάλα έχει «εξοστρακιστεί» προηγουμένως από το σώμα του και, ειδικότερα, όταν η μπάλα δεν πάει προς την εστία.

Η UEFA θα πρέπει να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία προς το IFAB (σ.σ. το όργανο που εγκρίνει όλες τις αλλαγές στους κανονισμούς ποδοσφαίρου) για την τροποποίηση του Νόμου 12, ο οποίος προβλέπει ότι ένας παίκτης θα πρέπει να αποβάλλεται επειδή στέρησε από την αντίπαλη ομάδα ένα γκολ ή μια προφανή ευκαιρία για γκολ υποπίποντας σε παράβαση για χέρι. Το συμβούλιο πιστεύει ότι οι παίκτες πρέπει να αποβάλλονται μόνο εάν αγγίξουν εσκεμμένα και σκόπιμα την μπάλα με το χέρι/βραχίονα τους. Σε περίπτωση άλλων παραβάσεων με το χέρι οι παίκτες θα πρέπει μόνο να παρατηρούνται με κίτρινη κάρτα.

Το συμβούλιο ποδοσφαίρου της UEFA ενθάρρυνε τους διαιτητές να είναι πιο αποφασιστικοί στο να δείχνουν κίτρινη κάρτα στους παίκτες, οι οποίοι επιδεικνύουν αντιαθλητική συμπεριφορά, ειδικά όταν προσπαθούν να τους εξαπατήσουν, προσποιούμενοι τραυματισμό ή προσποιούμενοι ότι τους έχει γίνει φάουλ.

Στην εναρκτήρια συνάντηση συμμετείχαν οι Ερίκ Αμπιντάλ, Ραφαέλ Μπενίτεθ, Φάμπιο Καπέλο, Πετρ Τσεχ, Λουίς Φίγκο, Ρόμπι Κιν, Γιούργκεν Κλίνσμαν, Ρόναλντ Κούμαν, Φίλιπ Λαμ, Μίκαελ Λάουντρουπ, Πάολο Μαλντίνι, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, Πρέντραγκ Μιγιάτοβιτς, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, Πατρίκ Βιεϊρά, Ρούντι Φέλερ, Χαβιέρ Ζανέτι και Ζινεντίν Ζιντάν.

«Το να έχεις τόσο όμορφα ποδοσφαιρικά μυαλά γύρω από το ίδιο τραπέζι αποδείχθηκε όχι απλώς επιθυμητό, αλλά απαραίτητο. Ήταν πραγματική τιμή να συμμετάσχω σε μια τόσο ανοιχτή και γνήσια συζήτηση και είμαι βέβαιος ότι βρήκαμε λογικές λύσεις για να ξεπεράσουμε μερικά εμπόδια που επηρεάζουν αρνητικά αυτό που συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Μπορεί να ακούγεται σαν κοινοτοπία, αλλά λάθη συμβαίνουν και δεν πρέπει να τα στιγματίζουμε, επηρεασμένοι από τη φανέλα που φοράμε. Ο κανόνας για το χέρι, για παράδειγμα, θα αμφισβητείται πάντα, αλλά μπορούμε να τον κάνουμε πιο συνεπή και ευθυγραμμισμένο με την πραγματική φύση του παιχνιδιού» είπε ο επικεφαλής ποδοσφαίρου της UEFA, Ζβόνιμιρ Μπόμπαν.

«Το συμβούλιο ποδοσφαίρου είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία από την UEFA, που διασφαλίζει ότι η φωνή από το γήπεδο ακούγεται σε θεσμικό επίπεδο. Ήταν υπέροχο να βλέπεις πολλά οικεία πρόσωπα και εμπειρίες συγκεντρωμένες κάτω από την ίδια στέγη, συζητώντας ανοιχτά τα πιο κρίσιμα ζητήματα του ποδοσφαίρου. Οι περισσότεροι από εμάς ήμασταν αντίπαλοι στον αγωνιστικό χώρο, αλλά τώρα είμαστε εδώ μαζί για να βοηθήσουμε και να προστατέψουμε ό,τι είναι πιο πολύτιμο για εμάς, το ίδιο το παιχνίδι. Ανυπομονώ για την επόμενη συνάντησή μας» τόνισε ο τεχνικός διευθυντής της Μίλαν, Πάολο Μαλντίνι.



«Η συζήτηση για το παιχνίδι και τους συγκεκριμένους κανονισμούς με τόσες πολλές εξέχουσες προσωπικότητες από τον κόσμο του ποδοσφαίρου ήταν συναρπαστική. Μου άρεσε πάρα πολύ. Οι περισσότεροι από εμάς δεν παίζουμε πια και πολλοί ήταν πολύ επιτυχημένοι σε άλλους διαφορετικούς ρόλους, οπότε ο καθένας μας φέρνει μια μοναδική εμπειρία στο τραπέζι. Με λίγα λόγια, μια εξαιρετική αρχή» παρατήρησε ο διευθυντής της εθνικής Γερμανίας, Ρούντι Φέλερ, ενώ ο Γάλλος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής, Πατρίκ Βιεϊρά, σημείωσε:

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, για να είμαι ειλικρινής. Υπήρχαν πολλές ιδέες στην αίθουσα, μεγάλη εμπειρία και ελπίζουμε ότι θα μπορούσαν να προκύψουν κάποιες πολύ καλές λύσεις από αυτή τη συζήτηση. Προερχόμαστε από διαφορετικές χώρες και υπόβαθρα, αλλά όλοι μοιραζόμαστε ένα παγκόσμιο πάθος, αγάπη για το ποδόσφαιρο και προθυμία να προστατεύσουμε το όμορφο παιχνίδι μας».

